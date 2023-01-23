『トンプソン スモール ペブルレザー C6584 ショルダーバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 20時 46分に出品され04月18日 20時 46分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 鮮やかな青色のレザー製で、スタイリッシュなデザインが特徴です。

ダブルファスナーと2つのポケットがあり、収納力に優れています。日常使いに最適です！



数回使用しましたが、傷等はございません！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ トンプソン

スモール

ペブルレザー

C6584

ショルダーバッグ