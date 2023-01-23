『極美品 L タトラス ジェッソ ダウンジャケット 紺 MTA16A4370【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 19時 23分に出品され03月15日 19時 23分に終了予定です。即決価格は16,720円に設定されています。現在632件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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当然ながら大手買取店で基準内の商品ですので、安心してご検討ください。



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◎管理番号

T4J102-20450-24-1025

HNOhei714



◎アイテム

極美品 L タトラス ジェッソ ダウン ジャケット 紺 MTA16A4370 フード TATRAS GESSO ネイビー キルティング ゲッソ



◎状態

目立った傷や汚れは無く、 これからも長くお使いいただけます。

若干の香水の匂いがあります。

※中古品として一般的な擦れ等は、著しく目立つ物でない限り説明欄には記載しません。気になる部分は写真の後半の方に掲載しておりますのでご確認ください。ご不安な場合は ご購入前にお気軽にご質問ください。

※「美品」はあくまでも中古としての基準で、当方の主観が入ることをご容赦ください。

※撮影用品（ハンガーやネクタイ等）は除き、写真に載っている物が全てです。ファー等の付属品の欠品は、把握していない場合は未記載になりますのでご了承ください。





◎サイズ

表示サイズ 03

相当サイズ L

※サイズ感や使用回数についてはお答えしていません。サイズ感は下記の実寸をご確認ください。



肩幅

約44cm

身幅

約54cm

袖丈

約66.5cm

着丈

約69cm



※平置きで測っています。

※採寸方法や生地の伸縮具合によって数cmの誤差が生じる場合がございます。



◎カラー

ネイビー

※撮影条件やお使いのモニターにより、現物と色味等が異なる場合があります。



◎素材

画像をご確認ください。



◎購入元

日本流通自主管理協会(AACD)加盟店の大手リユースショップ、ブランドリユース店、古物市場、質屋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品

L

タトラス

ジェッソ

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