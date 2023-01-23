『Ennoy Professional setup XL 美品シャカシャカ2024【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月02日 20時 26分に出品され05月02日 20時 26分に終了予定です。即決価格は37,440円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

The Ennoy Professionalは、機能性とスタイルを兼ね備えた高品質なアウターを提供しています。このジャケットは、日常使いからアウトドア活動まで幅広く活躍します。



【デザインと機能】

シンプルで洗練されたデザインが特徴のこのナイロンジャケットは、軽量でありながら耐久性に優れています。フロントジッパーとサイドポケットが付いており、実用性も考慮されています。



【サイズとフィット感】

XLサイズで、ゆったりとしたフィット感を提供し、重ね着にも適しています。快適な着心地を追求した設計です。



- ブランド: ENNOY エンノイとスタイリスト私物

NYLON TRACK SUIT 2024

- 色: 黒

- サイズ: XL

- 素材: ナイロン

セットアップ

昨年ゲリラ販売分

ご覧いただきありがとうございます。



断捨離の為出品致します。



数回着用のみ、傷等はありません



即日発送致します。



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#シャカシャカ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ワンエルディーケー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Ennoy

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美品シャカシャカ2024