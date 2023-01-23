『ブライトリング スーパオーシャンヘリテージ 自動巻き クロノグラフ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 12時 13分に出品され04月10日 12時 13分に終了予定です。即決価格は235,400円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブライトリングの時計です。

ご購入頂きましたらオーバーホールしてから発送させて頂きます！



【高精度の自動巻き機構】

この時計は自動巻き機構を搭載しており、手首の動きによって自動的に巻き上げられます。これにより、電池交換の手間がなく、常に正確な時間を保つことができます。



【スタイリッシュなデザイン】

シルバーのメッシュバンドと黒のダイヤルが絶妙に組み合わさったデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。





- 時計のタイプ: 自動巻き時計

- バンドの素材: メッシュバンド

- ダイヤルの色: 黒

- ケースの色: シルバー

- 機能: クロノグラフ機能



ご覧いただきありがとうございます。



文字盤カラー···シルバー



文字盤カラー···ブラック



ベルトカラー···シルバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ブライトリング

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ ブライトリング スーパオーシャンヘリテージ 自動巻き

クロノグラフ