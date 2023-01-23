『久米島紬 沖縄県 久米島【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 02時 08分に出品され03月29日 02時 08分に終了予定です。即決価格は57,868円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 久米島紬

紬は絹織物だが

正絹で織られる[やわらかもの]と区別して[かたもの]と呼ばれます



地色、柄も希少性があり

着物通の方にお勧めです

光りが当たると絹の艶と濃淡などが楽しめます



未着用 袷 襟広幅

シミ、カビ無し（但し年代物です）



身丈 153センチ

裄丈 64センチ

袖幅 33センチ

前幅 38センチ

後幅 59センチ



※購入後の返品はできませんのでご留意下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: クメジマツムギ

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 久米島紬 沖縄県

久米島