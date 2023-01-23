『となりの坂田。 あほの坂田。 リングライト 新品未開封未使用 ハロパ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 07時 21分に出品され03月20日 07時 21分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 浦島坂田船 2022 ハロウィンパーティー リングライト 新品未開封未使用



返品交換により良品を頂いておりましたが、使う機会が無いため出品致します。

となりの坂田。10点です。

発送は画像のまとめた大きい袋のままプチプチで覆いOPPの予定です。



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まとめ売りのみ

即購入

取り置き不可



アイテム種別···ペンライト



アイテム種別···缶バッジ



アイテム種別···ペンライト 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用