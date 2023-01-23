『【極美品】AFTERHOURS 22FW 上質ウール ショールカラー コート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 04時 16分に出品され04月06日 04時 16分に終了予定です。即決価格は27,144円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ 商品一覧

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古着屋デテルミナシオン



◆ ブランド

AFTERHOURS

アフターアワーズ



◆ 定価

151,800円



◆ 商品説明

2022年 22AW 秋冬コレクション ルック

ノーボタン デザイン ガウン モードな雰囲気

上質 ウール 100％ ショールカラー ベルト付き

オーバーサイズ 大きいサイズ ビッグシルエット

ロング丈 ロングコート チェスターコート h1



◆ コンディション

A



N：新品・未使用品

S：未使用品に近い

試着のみ～数回の使用でほぼ新品に近い極美品

A：美品

使用感が少なく、全体的に程度の良い美品

B：やや傷や汚れあり

薄い汚れやスレがあるがまだまだ使用可能な状態

C：傷や汚れあり

D：全体的に状態が悪い



◆ サイズ

F (着丈121㎝/肩幅51㎝/身幅50㎝/袖丈65㎝)

[モデル 173㎝,60kg]



◆ カラー

ブラック / 黒



◆ メンズ一覧

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ご検討宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アフターアワーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極美品】AFTERHOURS

22FW

上質ウール

ショールカラー

コート