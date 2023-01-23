『美品 モンベル ゴアテックス パーマフロスト ライトダウンパーカ Lサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 00時 50分に出品され03月06日 00時 50分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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着丈:69cm

肩幅:49cm

身幅:56cm

袖丈:62cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

モンベル

ゴアテックス

パーマフロスト

ライトダウンパーカ

Lサイズ