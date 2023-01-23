『美品 辻が花 膨れ織 着物“ぷっくり笑顔を振り撒く桜や梅、椿や雪輪”袋帯F-38【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 03時 55分に出品され03月05日 03時 55分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在546件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
振り袖 大正ロマン
¥ 8580
訪問着 正絹 訳あり 111
¥ 7410
小紋＊袷着物 小柄さん向け 縦縞に松模様 普段着物 桑染色 正絹 7KY31
¥ 7254
T-05 民芸調 渋い横段柄の紬 袷仕立 仕付糸付き 丈170cm 大き目 中古
¥ 9750
振袖 豪華 大輪 モダン 紋意匠 身丈172cm パールトーン加工済
¥ 29376
アンティーク 付下げ 黒地 桐文様 正絹 しつけ糸付 K079.068.092
¥ 10920
値下げ交渉ＯＫ！樽本伊勢蔵 楽器文 高級 訪問着 正絹 Ｃ４２０
¥ 14900
co-859 桝屋高尾 袋帯 全通 長さ440 幅31 9-18
¥ 33111
絹100％本場手織結城紬アンサンブルの反物（美品）
¥ 14000
袋帯 すくい織 手織り 正絹 帯 AO-1201
¥ 9282
振袖フルセット
¥ 69520
未使用、紬絞り・小紋、多色の少し大きめの絞り、正絹 Ｊ86
¥ 8736
小紋 紬 横縞 唐花模様 ベージュカラー 着物 101t
¥ 7254
袋帯 白地 華紋 鳳凰紋 菱 着物 103a o
¥ 13450
★美品 紋意匠地 附下げ・訪問着（正絹）仕立上り＜HH1651＞★
¥ 9984
六通柄袋帯 梅流水紋様 金銀糸 シルバー＆ゴールド系 黒留袖 色留袖 訪問着礼装
¥ 10595
訪問着 辻ヶ花 絞り 幻想的 グレー グラデーション 着物 091w d
¥ 9438
新品未使用 ！！特別セール！！京都 西陣 正絹 帯使用 利休バッグ 24115
¥ 13000
落札価格9425円
546 入札履歴
終了
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