『美品 辻が花 膨れ織 着物“ぷっくり笑顔を振り撒く桜や梅、椿や雪輪”袋帯F-38【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 03時 55分に出品され03月05日 03時 55分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在546件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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グリーン色×パープル色の風に乗り、ぷっくり笑顔を振り撒く桜や梅、椿や雪輪！



結婚式やパーティー、忘新年会やお正月、春のお呼ばれ、お子様の入卒式や七五三、日常を抜け出す特別な日にきゅっと締めたい...辻が花“膨れ織”正絹 袋帯です！



紋様がふくれたような感じに織り上げるジャガード織の技法で、見た目に立体感があり、また、凹凸のある独特な肌触りが特徴の高級感あふれる織物のひとつ“膨れ織”で魅せる一本。



これは嬉しい！「しみ・よごれなし」の一本(ω)ノ



素材は、力を加えれば滑りにくい特徴を持つ“正絹”なので緩みにくく締めやすく、柔らかいのでお着物も傷みにくく安心、安心。



“風に乗るぷっくり笑顔”、これから多くの場所に振りまきましょう♪





採寸表

幅 ：31㎝

長さ：436㎝

素材：正絹





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ママ着物 茶道 華道 初釜 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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辻が花

膨れ織

着物“ぷっくり笑顔を振り撒く桜や梅、椿や雪輪”袋帯F-38