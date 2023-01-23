『イタリア製 ロロピアーナ ブルックスブラザーズ コーデュロイ ジャケット 46【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 04時 16分に出品され03月30日 04時 16分に終了予定です。即決価格は17,121円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○ブランド: Brooks Brothers x Loro Piana

ブルックスブラザーズ ロロピアーナ



○仕様

段返り3つボタン / フラップポケット / サイドベンツ

開き見せ / イタリア製 / クルミボタン /

ロロピアーナ生地、本場のAll in Italy



ブルックスブラザーズは歴代アメリカ大統領の御用達であり、アイビー&プレッピーの源流であり、200年以上本物を守り続けてきた老舗中の老舗になります。

進化の歩みを止めないプログレッシブな姿勢で、世界中のセレブリティからファッショニスタにいたるまで、絶大な支持を集める稀有なブランドです。



世界的名門テキスタイルサプライヤーの別注素材が多い点もこのブランドの特徴であり、当スーツにも創業1924年の老舗ファブリックメーカー、【Loro Piana】の最高品質のコーデュロイが採用されています。



本品は縫製から生地に至るまで全てがイタリア国内で完結する"All in Italy"の1着となっており、老舗サルトによる縫製技術の高さやロロピアーナにより選び抜かれた極上の生地の組み合わせが光ります。



コーデュロイといえばどうしてもごわつくイメージがありますが、流石は名門生地ブランドといったところで、とろけるように柔らかく、包まれるかのような着心地を得られます。



叔父が10数年前に都内店舗にて購入後、10回程度着用、クローゼットに保管していたものとなります。

使用感殆どなく、非常に綺麗な状態となっております。



○カラー: ブラウン



○サイズ:46表記(3XL相当)



○サイズ



ジャケット

肩幅:約51cm

袖丈:約65cm

身幅:約62.5cm

着丈:約79.5cm



○素材

コットン100%

最高級生地を使用しております。



○その他

※保管又は梱包した際にシワが付いている商品もございます、ご容赦下さい。

※本商品は中古品となりますので、ご理解のある方のご購入お願い致します。

※出品時には1着1着汚れなどチェックしておりますが、見落としがある可能性もございます、ご了承願います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 3XL(4L) ブランド: ブルックスブラザーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ イタリア製

ロロピアーナ

ブルックスブラザーズ

コーデュロイ

ジャケット

46