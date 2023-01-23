『andmary Dercey leg warmer dress ニットワンピ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 19時 56分に出品され03月18日 19時 56分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 アンドマリー andmary Dercey leg warmer dress

ivory/freeサイズ



一度外で着用してますがタグ付きでほぼ未使用に近いです。





カラー···ホワイト



柄···無地



シルエット···タイト



季節···秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ andmary

Dercey

leg

warmer

dress

ニットワンピ