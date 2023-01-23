『252Y コンパクト 冷蔵庫 洗濯機 2023年製 極美品 一人暮らしセット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 10時 10分に出品され04月04日 10時 10分に終了予定です。即決価格は15,100円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 当ショップの家電は、美品のみになりますのでご安心ください♪





★お掃除は専門業者に委託★



元々、綺麗な商品ですが業者に委託して更に清掃にこだわっております。



専用の薬剤を使用し洗浄。

衣類のイヤなニオイ・黒い汚れのもととなるカビや細菌まで除去します。



念入りに何度も水清掃、脱水を繰り返し、「防カビ」「消臭」「抗菌」「防汚」を徹底清掃しております。





★メーカーラインナップ★



ハイアール

ハイセンス

アクア

三菱

SHARP

Panasonic

日立

東芝



一人暮らしのサイズ、二人暮しの中型サイズ、ファミリー向けの大型サイズまで多数販売しております。



★配送対応エリア★



【神奈川】

【東京】

【埼玉】→一部地域対応

【千葉】→一部地域対応

【静岡】→一部地域対応

【山梨】→一部地域対応

【群馬】→一部地域対応



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冷蔵庫

▫️年式 2023年製

▫️メーカー エルソニック

▫️型番 EJ-R832W

▫️容量 83L

▫️寸法 高85幅49奥49





洗濯機

▫️年式 2023年製

▫️メーカー ハイアール

▫️型番 JW-U45A

▫️容量 4.5キロ

▫️寸法 高89幅52奥50



購入後もすぐに配送の日程を決められるよう素早いレスポンスを心がけております。



★当店の強み★



【翌日配送可能】

【配送日までの保管無料】

【設置無料】

【1週間間保証制度】

【リサイクル家電回収】



★8キロサイズ以上、大型のドラム式洗濯機、300L以上の大型冷蔵庫の購入を検討中のお客様へ★



設置の場所の寸法、サイズは予めご確認宜しくお願いいたします。



寸法などをお伺いできれば相談可能ですのでコメント欄にてご相談下さい♪



★購入希望前のコメント入力例★



【コメント例1】

購入希望

鶴見区

リサイクル家電なし



【コメント例2】

購入希望

千葉県千葉市

リサイクル家電あり



綺麗な商品ではありますが中古品なので、神経質な方のご購入はお控えください。



商品到着時には

最後にもう一度配送員による抗菌・消臭の最終清掃をさらにして配送致します。



皆様のコメントお待ちしております♪ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし