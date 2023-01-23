『252Y コンパクト 冷蔵庫 洗濯機 2023年製 極美品 一人暮らしセット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 10時 10分に出品され04月04日 10時 10分に終了予定です。即決価格は15,100円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
2022年 パナソニック ドラム式洗濯機
¥ 81400
送料設置無料 日立 ドラム式洗濯機 10㌔ 乾燥機能付き
¥ 34672
ドラム式洗濯機 PANASONIC NA-LX113AL
¥ 44264
送料設置無料 新生活応援 冷蔵庫 洗濯機 セット
¥ 18150
30日迄！送料無料★日立 5kg 洗濯機【NW-H50】
¥ 10140
ドラム式洗濯機 シャープ sharp es-s-70
¥ 15000
アイリスオーヤマ ドラム式洗濯機 温水
¥ 13000
Panasonic Cuble NA-VG2300R パナソニック キューブル
¥ 32912
AQUA 7.0kg 洗濯機 AQW-H74 2021年 鹿児島 一人暮らし
¥ 13057
美品 ヤマダ電気 全自動洗濯機 9kg YWM-TV90K 22年製
¥ 10750
冷蔵庫 洗濯機 電子レンジ セット 東京 神奈川 小型 一人暮らし 極美品
¥ 16192
特選！モデルルーム品／ SHARPシャープ／ホワイト5.5kg全自動洗濯機
¥ 14250
306Z SHARP 乾燥機付き 洗濯機 容量5.5キロ 3.5キロ
¥ 16473
2020年製★ Panasonic NA-F8AE8 縦型洗濯機 パナソニック
¥ 15456
送料設置無料 新生活 冷蔵庫 洗濯機 レンジ セット
¥ 14432
下田様専用 I714 【記事欄必読】極美品 IRISOHYAMA 6.0kg
¥ 13400
SHARPドラム式 洗濯乾燥機 ES-S7F-WR 洗濯7kg乾燥3.5kg
¥ 27495
30日迄！送料無料★Hisense 4.5kg 洗濯機【HW-T45C】
¥ 10140
落札価格15100円
342 入札履歴
終了
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