『【新品未開封】HIFIMAN HE400se + FAAEAL4.4mmケーブル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 21時 24分に出品され03月13日 21時 24分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HIFIMAN HE400se 平面磁界駆動型ヘッドホン + FAAEAL 4.4mm TRRS ケーブル 11/25までの期間限定商品 新品未開封品です



周波数レスポンス:20hz〜20khz

Impidance:25Ω

感度:91dB

Weight:390g



主な機能:



+平面ヘッドホンとは? 他のデザインに比べてどのようなメリットがありますか? 平面ヘッドホンは、ほぼダイヤフラム全体を覆う導電層を備えており、従来のダイナミックヘッドフォンよりも歪みが大幅に低くなっています。

+耐久性のある接続 ヘッドフォンのドライバーは、耐久性と雨や風からの保護を強化するために新しく設計されたケースで保護されています。 両面高性能3.5mmケーブルには6.35mmアダプターが付属しており、幅広いデバイスとの互換性を最大限に高めています。

+HE400SEの高感度により、ポータブルハイレゾを含む低電圧源に最適です。

+何時間ものリスニングの喜びのための最大の快適さ。新しく設計された調節可能な軽量ヘッドバンドのおかげで、HE400seは過度に暖かい天候でも何時間も涼しく快適です。





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他の出品物と同時購入される場合は送料分値下げ致します

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