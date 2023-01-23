『neon sign ネオンサイン 2021ss 日本製 後染め デニムジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 23時 58分に出品され03月28日 23時 58分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※お値段交渉はご遠慮下さい。



ネオンサイン2021ssのデニムジャケットになります。



色落ちブルーデニムの上から黒の染料で二重に染め上げられたもので独特の表情をしております。



サイズ48はあまり出回らないため、そこそこ貴重かと思います。



購入後してから5回ほどしか着用していないため、目立ったダメージや汚れ等はございませんので、まだまだ着用していただける状態になります。



シルエットについては、肩幅と身幅が広めにとられており、アームホールが極太の設計になっているため、インナーに厚手のニットやスウェット、パーカーを着ても窮屈感はなく快適に着用していただけます。



よろしくお願いいたします。



定価 48400円



サイズ:48

カラー:後染めブラック

生産国:日本

着丈:65cm(襟を含めない)

肩幅:74cm

身幅:70cm

袖丈:52cm



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Order

O代官山 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ neon

sign

ネオンサイン

2021ss

日本製

後染め

デニムジャケット