『ホースハイド シングルライダース TALONジッパー【お歳暮】』はヤフオクでから02月13日 15時 31分に出品され02月13日 15時 31分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一部不具合もある商品ですので、説明をよく読んで、また写真を確認してご判断ください。



【商品概要】

色：ブラック

素材：ホースハイド（革自体は結構厚め。不確かですが、自分の感覚では1.3mmくらいの感覚です。）

サイズ：40（裾幅小さいので下記参照）

採寸値：肩幅47・身幅（脇下）52・裾幅43・着丈56・袖丈59

※多少の前後はご容赦ください。



着用感

当方175㎝・75㎏、ジーンズだと34インチ着用の体型ですが、フロントが閉まりません。（無理やり届くくらい）

通常40だとL相当かと思いますが、裾幅が43と短いのでその点ご注意ください。



状態

中古での購入のため、詳細は不明。

留意点がいくつかあります。

①襟のストラップを留める側のボタンなし。

②内側裾部分にキルティングの破れがあり。



おそらく結構古いものだと思うのですが、袖口などいくつか多少の擦れはあるものの、大きな傷などは無く、革質も良質なので、サイズが合えばぜひご検討ください。



※あくまでも中古品です。人によって「傷や汚れ」と感じる方もいれば、「味がある」と感じる方もいるので、中古に慣れていない方は購入をお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ホースハイド シングルライダース TALONジッパー