『HERZ ファスナータイプ ボストンバッグ ショルダーバッグ 土屋鞄 SLOW【2024年最新】 』はヤフオクでから04月30日 04時 42分に出品され04月30日 04時 42分に終了予定です。即決価格は22,185円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HERZ ヘルツ ファスナータイプ ボストンバックになります。



レザー特有の多少のスレや細かいキズ、色の変化などありますが、目立つ汚れやダメージ等なく、使用感少なめの良品になります。

まだまだこれから経年変化をお楽しみ頂けるかと思います。

中古品、革製品にご理解頂ける方よろしくお願いいたします_(..)_



カラー ：チョコ ブラウン系



サイズ ：Lサイズ 横幅 約50㎝

高さ 約31㎝

マチ 約24㎝

＊素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヘルツ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ HERZ ファスナータイプ ボストンバッグ ショルダーバッグ 土屋鞄 SLOW