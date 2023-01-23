『28cm Converse addict Chuck Taylor OX【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 13時 07分に出品され03月06日 13時 07分に終了予定です。即決価格は12,222円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ：28cm



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