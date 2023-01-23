『NEIGHBORHOOD NH X PAES BLACK 28cm 新品未使用【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 21時 51分に出品され03月20日 21時 51分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 NEIGHBORHOOD

NH X PAES . FLIPFLOP



カラー BLACK ブラック

サイズ 28cm



新品未使用品

付属完備



特徴的な足袋のようなデザインと独自開発のマテリアルを採用した「PAES」とのジョイントワークアイテム。

サンダル"Flipflop"をベースに、鼻緒部分とソールにロゴのプリントを配置。





カラー···ブラック



直ぐにお支払い出来る方のみお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28cm ブランド: ネイバーフッド

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NEIGHBORHOOD

NH

X

PAES

BLACK

28cm

新品未使用