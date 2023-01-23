『Panasonic ステレオ ラジオ カセット プレーヤー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 09時 59分に出品され03月21日 09時 59分に終了予定です。即決価格は16,062円に設定されています。現在190件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます‪⸜(*´˘`*)⸝



パナソニック カセットプレーヤー RQ-S40V



ー〈内容〉ーー

・プレーヤー 本体

・バッテリー 2本

・バッテリーケース 1つ

・バッテリー充電器 1つ

・収納袋 1つ

・説明書類 （写真18）



動作確認↓

ラジオは聞けました （写真19）

カセットテープは持っていないので未確認です。

バッテリー2つとも使用可、確認済み。

バッテリーチャージャー確認済み （写真20）



数箇所小傷ありますが、おおよそ綺麗です。



中古、自宅保管品です。

ご検討よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ポータブルプレーヤー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック