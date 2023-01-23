『ディアマナPD50 SR テーラーメイドスリーブ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 20時 41分に出品され03月17日 20時 41分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ドライバーシャフト

ディアマナPD

フレックス SR

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しっかりとしていて

クセがなく打ちやすいシャフトです 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: テーラーメイド