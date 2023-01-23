『専用キャロウェイ ソレイル ゴルフセット レディース 右 8本 クラブ 初心者用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 16時 48分に出品され03月21日 16時 48分に終了予定です。即決価格は18,615円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|キャロウェイゴルフ
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¥ 15180
BALDO バルド ユーティリティ Tour AD DI-105s ハイブリッド
¥ 10140
落札価格18615円
914 入札履歴
終了
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