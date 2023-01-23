『専用キャロウェイ ソレイル ゴルフセット レディース 右 8本 クラブ 初心者用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 16時 48分に出品され03月21日 16時 48分に終了予定です。即決価格は18,615円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 この度はご覧いただきありがとうございます！

何か質問あれば気軽にどうぞ^ - ^



★即購入OKです！

★早い者勝ち！

★簡易クリーニング済み！ ★ペット・喫煙者いません。



【ブランド】

Calaway/キャロウェイ



【モデル】

soleil/ソレイユ



【番手】

★ドライバー 1W

モデル soleil/ソレイユ

シャフト 純正カーボンシャフト

ロフト角 13°



★フェアウェイウッド 5W

モデル soleil/ソレイユ

シャフト 純正カーボンシャフト



★ユーティリティ 6H

モデル soleil/ソレイユ

シャフト 純正カーボンシャフト



★アイアン 7.9.P.S

モデル soleil/ソレイユ

シャフト 純正カーボンシャフト



★パター

モデル VENUS

シャフト スチール



【キャディーバッグ】

Calaway/キャロウェイ

soleil/ソレイユ



多少の傾きありです！



【硬さ/フレックス】

L



【性別】

女性用

レディース



【利き腕】

右利き用



【状態】

通常使用の際の擦り傷、当たり傷はございますが問題なくプレー出来ます！



初心者でも安心!女性のためのやさしいクラブ。



大型ヘッドのドライバーに加えてフェアウェイウッド、ユーティリティーも実用的。レディスゴルファーの苦手な飛距離を優しくカバーしてくれます。

セット本数...〜8本

セット内容...ゴルフバッグ、フェアウェイウッド、キャディバッグ、アイアン、パター、ドライバー、ユーリティ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: キャロウェイゴルフ