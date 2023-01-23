『herlipto Sunflower-Printed Midi Dress【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 13時 32分に出品され03月09日 13時 32分に終了予定です。即決価格は10,296円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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herlipto

Sunflower-Printed Midi Dress



カラー : espresso エスプレッソ

サイズ :M

［着丈(NP〜裾)：123 / バスト：94 / ウエスト：73 / 裾まわり：273 ](cm)



こちらで譲って頂きました。正規品です。

リボンの長さは自由に調節可能です。



ハンガーなし、小さく畳んで発送いたします。

リボンは梱包の都合上ほどいて発送します。



#ハーリップトゥ

#herlipto

#ワンピース

#ひまわり



目立った傷汚れは見当たりませんが、あくまでも素人検品、一度人の手に渡っているものですので、気になる方は購入ご遠慮くださいませ。



すり替え防止の為にキャンセル対応できません。

コンパクトにたたんでの発送になりますので、たたみジワはご了承ください。



購入後のクレームはやめて下さい。

質問あれば、購入前にお願いします。



カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ハーリップトゥ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ herlipto





Sunflower-Printed

Midi

Dress