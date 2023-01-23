『新品 レスポートサック ハローキティ 45周年限定 ショルダーバッグ サンリオ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 22時 37分に出品され03月31日 22時 37分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品 未使用



レスポ

レスポートサック

LeSportsac



大人気のハローキティコレクター柄



HELLOKITTY

45周年限定 コレクション



G631 ハローキティコレクター

7507 DELUXE EVERYDAY BAG



デラックスエブリディ

ポーチ付



《ハローキティコレクター》

45周年のアニバーサリーで発売されたコレクションです♡

こちらは過去に発売したハローキティグッズのパッケージや、レスポートサックのタグなどをコラージュしたプリントデザインになっています。



デザインは、レスポのバッグの中でも、特に機能性の高い定番バッグ

メインポケットが二つに分かれているので、貴重品と他の荷物を分けて使えるのがとても便利。

ポーチ、折りたたみ傘、500mlのペットボトル、羽織物、ガイドブック等、幅広く収納可能で、 デイリーにも旅行にも大活躍のバッグ。



レディース

デラックスエブリデイバッグ

デラックスエブリデイ

2wayバッグ

ショルダーバッグ

肩掛け

斜め掛け



※ 発送時は、二つ折りにしてネコポスでお送りします。あらかじめご了承ください。



※ サイズは最後の画像を参考に



・A4対応（22×31cm)：×

・長財布（10×20cm）：○

・ペットボトル横向き（500ml）：○

・ペットボトル縦向き（500ml）：△



.+*:゜+。.☆



レア

限定



HELLO KITTY

キティ

キティー

キティちゃん

キティーちゃん



サンリオキャラクター

サンリオピューロランド



ディズニー

ピーナッツ

スヌーピー



18−25 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: レスポートサック

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