『超新星 HEAVEN 完全生産限定オリジナル収納ボックス付きソロ盤5種セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 01時 14分に出品され03月28日 01時 14分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 応募券取得のため開封済み

その他未使用

送料無料



品番：JBCF-9015

価格：17,600円



★商品内容

・オリジナル収納ボックス

・完全生産限定ソロ盤 -YoonHak-（JBCZ-9154）

・完全生産限定ソロ盤 -SungJe-（JBCZ-9155）

・完全生産限定ソロ盤 -KwangSoo- （JBCZ-9156）

・完全生産限定ソロ盤 -JiHyuk-（JBCZ-9157）

・完全生産限定ソロ盤 -Geonil-（JBCZ-9158）

※ソロ盤が収納ボックスに入った状態でお届けとなります。



注意:購入者限定応募券は入ってません



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完全生産限定オリジナル収納ボックス付きソロ盤5種セット