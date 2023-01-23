『RIM.ARK / Double breasted knit C/D【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 14時 39分に出品され03月20日 14時 39分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RIM.ARK (リムアーク)の

Double breasted knit C/D

ダブルブレストニットカーディガンです ✨



カラー：ブラウン

サイズ：フリー

状態：新品未使用、タグ付き

店舗で購入したときのままです！

素材：アクリル48% ナイロン22% 羊毛21%

モヘヤ8% ポリウレタン1%



アルパカ混のシャギーでミックス調の編地が

着るだけでハイエンドなムードを演出する

ニットカーディガン。

フロントをダブルブレストの仕様にすることで

表面感のあるニットでも適度な緊張感が生まれ

きちんと感と抜け感の両立が叶う

アイテムに仕上げました。

クールな存在感はありながらも品のあるデザイン性がRIM.ARKらしい1着です。



■透け感：なし

■光沢感：なし

■伸縮性：あり

■裏地：なし

■洗濯：ドライクリーニング 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: リムアーク

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ RIM.ARK

/

Double

breasted

knit

C/D