『美品❤ Polene ポレーヌ ヌメロ・アン ハンドバッグ 黑【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 02時 53分に出品され04月15日 02時 53分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ポレーヌ ナンバーワン ナノ Polene Number One Nano



センシュアルな曲線がエレガントなフェミニンを表現する、Polèneのシグネチャーバッグ"Number One"。誰もが愛する、洗練さとリラックス感が調和したスタイルを持つシリーズです。

内側にファスナー付きポケット1つとフラットポケット2つ。



コットン100％ツイル裏地。

サイズ：20.5x17x9 cm。

調節可能なショルダーストラップ：120 cm。



新品未使用／タグ付き

人気商品なので早い者勝ちでお願いします。



実物の写真です。

お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。

状態は新品未使用ですが人の手（私自身）に渡っている商品ですので神経質な方は購入をお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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ポレーヌ ヌメロ・アン ハンドバッグ 黑