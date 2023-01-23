『Tight Booth hunting jacket M【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 20時 13分に出品され03月12日 20時 13分に終了予定です。即決価格は14,750円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TightBoothのHunting jacketです。(M)



2回ほど着用しました。かなり綺麗です。



モデルの方は170 L着です。



自分は173cmでM着用してました。



ドローコードもあるので着丈調整可能です。



売り切れ商品ですのでお早めに。





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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Tight

Booth

hunting

jacket

M