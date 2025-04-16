『ペットカインド ウェイトマネージメント SAP ラムトライプ 11.34kg【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 11時 10分に出品され04月05日 11時 10分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ペットカインド ウェイトマネージメント SAP ラムトライプ 11.34kg



最短賞味2025.4.16



10日までに売れない場合は削除予定となります。



新品未開封です✨



◼︎商品説明◼︎



全犬種適応



ペットカインド ウェイトマネージメント SAP ラムトライプは、体重管理をサポートするトライプドライ。



低脂質・低カロリーながらラム肉とラムトライプを主原料に使用する事で抜群の嗜好性を実現しました。

愛犬の健康的な筋肉の維持と体重管理をサポートします。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 新品、未使用