『PRADA プラダ クロスボディ サフィアーノ ショルダーバッグ 黒 三角ロゴ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 17時 33分に出品され04月24日 17時 33分に終了予定です。即決価格は18,998円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★アイテム

PRADA プラダ



2way ショルダーバッグ ポーチ ネロ

ポシェット ボディバッグ 三角ロゴ

クロスボディバッグ 斜め掛け 肩掛け

ミニショルダーバッグ 金具 チャーム



★カラー：黒 ブラック

★素材 ：サフィアーノレザー



ご覧頂きありがとうございます♪



◇即購入大歓迎・無言購入OK

◇1点限定の早い物勝ち！



★発送について

・基本「24時間」以内の迅速な対応を心がけております。

※仕事の都合等で遅れる際は必ずご連絡させて頂き、遅くても2日以内に発送致します。



★購入時期について

◎2年程前、ハワイ旅行に行った際に現地の正規店にて購入致しました。



★商品状態について

・4つ角の1か所に微小のスレがございます。

・前面の金具モチーフに細かな小傷、汚れがございます。

・内側（小ポケット内部）にシミがございます。



◎上記も目立つ物ではなく、全体的に良好な状態で、まだまだご使用頂けます♪



◎その他、詳しい商品状態につきましてはお写真をご確認ください。



※あくまで中古品になりますので、神経質な方はご購入をお控え下さい。



★サイズ（約）

・縦12.0×横24.0×底マチ7cm

・ショルダー紐 110cm



★付属品について

・本体 ・ショルダー紐 ・カデナチャーム ※鍵が欠品となります。



その他気になる点ありましたらお気軽に

コメントください☆



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA

プラダ

クロスボディ

サフィアーノ

ショルダーバッグ

黒

三角ロゴ