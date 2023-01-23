『BALENCIAGA バレンシアガ 2WAY ショルダーバッグ ネイビー系【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 03時 02分に出品され03月11日 03時 02分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BALENCIAGA バレンシアガ 2WAY ショルダーバッグ ネイビー系



品番 ：390346 CU51N カバ XS

カラー：ネイビー系

素材 ：レザー

サイズ：(概寸)W24×H20×D7.5

付属品：ショルダーベルト(取外調整可)

保存袋・タグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BALENCIAGA

バレンシアガ

2WAY

ショルダーバッグ

ネイビー系