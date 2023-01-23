『Eddie Bauer 70s〜80s ビンテージ 黒タグ ダウンジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 01時 31分に出品され04月01日 01時 31分に終了予定です。即決価格は8,969円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Eddie Bauer 70s〜80s ビンテージ 黒タグ ダウンジャケット フード付き made in USA



COLOR: レッド

SIZE : M

素材 : グースダウンです☻



自宅保管しておりました。

古着なので御理解いただける方♬.*゜

所々汚れも見られますが目立たない程度です。





まだまだ着用していただけます(❁´ω`❁) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エディーバウアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Eddie

Bauer

70s〜80s

ビンテージ

黒タグ

ダウンジャケット