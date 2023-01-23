『ハーレーダビットソン シングルライダースジャケット 40181 Mサイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 22時 38分に出品され03月17日 22時 38分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハーレーダビットソンのシングルライダースジャケットです。

20年ほどに新品で購入しました。

内側は中綿入りのキルティング加工になってます。



それほど着用しなかったので経年の割には綺麗な状態だと思います。

革には大きなダメージは無いと思います。

左袖口に内側のキルティングにほつれがあります。



あくまで古い中古品なので写真で判断していただいて、ノンクレーム・ノンリターンでお願いします。



日本向けの製品で日本人サイズのMサイズのようです。

素人測定ですが

肩幅 47CM 着丈 58 袖丈 63 です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ハーレーダビッドソン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ハーレーダビットソン シングルライダースジャケット 40181 Mサイズ