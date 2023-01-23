『kapital 神戸 閉店記念 デニム カバーオール【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 02時 11分に出品され03月13日 02時 11分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 KAPITAL神戸20周年の閉店、大阪BAZAARリニューアル時に開催されたパーティにていただいたものです。



販売はされておりませんので貴重な1点です。



身幅58cm 着丈71cm



数回着用後、洗濯して保管しておりました。







よろしくお願いします。



kapital キャピタル bape ape エイプ evis デニム levis 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: キャピタル

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