『跡部景吾 アクリルスタンド【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 03時 49分に出品され03月23日 03時 49分に終了予定です。即決価格は45,000円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 跡部景吾 アクリルスタンド2点



・アニカフェ→ケース内で飾っていました

・セガラッキーくじ→未開封 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>キャラクターグッズ>>>アクリルスタンド 商品の状態: 新品、未使用