『ヴィヴィアン・ウエストウッド 本革ベルト オーブ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 23時 53分に出品され04月14日 23時 53分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴィヴィアン・ウエストウッドのレザーベルトです。

ほとんど使用せずに保管していましたが、革ですので小傷はあります。画像を確認の上ご購入ください。



幅 約3センチ

長さ 約98センチ(バックル含まず)

バックル 約6センチ



素材...本革



カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ ヴィヴィアン・ウエストウッド 本革ベルト オーブ