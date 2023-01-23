『Louis Vuitton ショルダーバッグ モノグラム【お歳暮】』はヤフオクでから03月03日 10時 42分に出品され03月03日 10時 42分に終了予定です。即決価格は29,480円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

ルイ・ヴィトンは、ラグジュアリーブランドとして世界的に知られています。このショルダーバッグは、その象徴的なモノグラムデザインで、スタイルとエレガンスを兼ね備えています。



【高品質な素材】

モノグラムキャンバスを使用しており、耐久性が高く、日常使いに最適です。長持ちする品質を求める方におすすめです。



【多機能性】

付属のショルダーストラップとコインケースにより、実用性が高く、様々なシーンで活躍します。



- ブランド: Louis Vuitton

- 素材: モノグラムキャンバス

- 色: ブラウン

- 付属品: ショルダーストラップ、コインケース

- デザイン: ロゴプリント

- スタイル: ショルダーバッグ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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