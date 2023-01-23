『ジョーダン AJKO 1 28.5cm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 09時 09分に出品され03月06日 09時 09分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入してから一度も外で使用せず、ずっと家の中で保管してました

勿体ないので売ります( ´ ▽ ` )ノ



NIKE ジョーダン JORDAN



水色

メインカラー···ホワイト,ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 28.5cm ブランド: ジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ジョーダン

AJKO

1

28.5cm