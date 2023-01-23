『New Balance 990 v4 GT4 ニューバランス USA 990V4【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 07時 48分に出品され04月27日 07時 48分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※即購入可能、コメント無し購入OK

※累計2,000件以上の【良い】評価

※値下げ交渉、まとめ買い可能



【コンディション】

5,6回着用



【ブランド】

New Balance

ニューバランス



【サイズ】

27.5



【カラー】

MOSS GREEN

モスグリーン



【備考】

※定価39,600円

Made in USA 990 v4 GT4



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#ニューバランス

#NEWBALANCE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ New

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990

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