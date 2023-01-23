『✨未使用タグ付き✨ COCOCELUX GOLD レザー トートバッグ 2way【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 04時 25分に出品され04月19日 04時 25分に終了予定です。即決価格は12,402円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧になりありがとうございます♪



✨未使用タグ付き✨



◆商品

COCOCELUX GOLD ヘラクレスGOLDシュンリンク 2WAY トートバック



❤️お値下げ交渉可能でーす♪





◆商品説明

イタリア北部に拠点を構える1958年創業の老舗タンナー「グルッポ マストロット社」の上級グレードのシュリンク牛革「ヘラクレス」を採用したシリーズ。イタリア・ヴィチェンツァの職人が作るハイクオリティレザーで、世界有名ブランドでも採用されています。肌目が綺麗に整い、しっかり厚みのある牛革のみを採用しています。



◆ブランド名 COCOCELUX GOLD

◆サイズ詳細 横幅 約36cm、縦幅 約26cm、マチ 約14cm

◆仕様

ポケット外 ファスナーポケット×1 中 ポケット×2 中 ファスナーポケット×2

クロシェット付き

◆色

ベビーピンク

◆素材 マストロット社製ナチュラルシュリンクレザー「ヘラクレス」

◆付属品 ポーチ ショルダーストラップ

キーリング 収納袋 説明書

◆型番 205DA0365

◆希望小売販売価格 231000円



☆16枚目から付属品の写真です。



以下URLは公式サイトです。



http://www.cococeluxgold.com/shopdetail/000000000749/ct6/page3/price/



保存袋に入れた状態で保管しており、購入時の状態を維持していると思いますが、保管期間があります事をご了承ください。



マグネットフラップでお荷物の出し切れがスムーズ。

しっとり柔らかい革で、軽く上品なバッグです。



カラー···ピンク



よろしくお願い致します^_^



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トートバッグ 2way