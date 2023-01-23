『Supreme Lollipop Tee White シュプリーム XL【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 04時 43分に出品され03月28日 04時 43分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Supreme Lollipop Tee "White"シュプリーム ロリポップ Tシャツ "ホワイト"



カラー:白 white WHITE

サイズ:XL

付属品:なし

supreme代官山にて購入。新品未使用品です。



1度人の手に渡っているものですので神経質な方は購入をお控えください。ご不明な点があればコメントにてよろしくお願いします。



シュプリーム

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Tシャツ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

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White

シュプリーム

XL