『creek anglers device トートバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 11時 10分に出品され03月08日 11時 10分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

鮮やかな赤色に、青い「Creek」のロゴが映えるシンプルでスタイリッシュなデザインです。



【機能性】

エコバッグとしての用途に最適で、軽量かつ折りたたみ可能なため、持ち運びに便利です。



【サイズ】

具体的なサイズは画像からは確認できませんが、通常のエコバッグサイズで日常使いに適しています。





creek

creek anglers device

ロゴ トートバッグ



色は レッド × ブルー

RED 赤 × 水色 青 Blue





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ creek

anglers

device

トートバッグ