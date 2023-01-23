『BABYMONSTER チキータ ベビモン like that トレカ サノク【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 10時 58分に出品され04月04日 10時 58分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BABYMONSTER チキータ ベビモン like that トレカ サノク





☆素人保管である旨、ご理解いただきますようお願いいたします。

暗所にて、保管しておりましたが

素人補完のため神経質な方はご購入ご遠慮ください。



クリアパックに入れ、梱包材で補強したのち



ご不明な点がございましたら、購入前にお問い合わせください。



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