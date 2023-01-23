『美品 トラディショナルウェザーウェア 現行 キルティングコート オールレザー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 15時 00分に出品され03月09日 15時 00分に終了予定です。即決価格は13,450円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求めくださいませ。





【アイテム】



美品 TraditionalWeatherwear トラディショナルウェザーウェア 現行 キルティング ARKLEY LONP ロングコート レザージャケット レザーコート 金ボタン レディース アウター 秋冬 黒 ブラック 34サイズ Sサイズ相当





【素材】



表地：合成皮革



裏地：ポリエステル 100％



中綿：ポリエステル 1005



【サイズ】



34サイズ(Sサイズ相当)



着丈：約95㎝



肩幅：約46㎝



身幅：約59㎝



袖丈：約52㎝







※平置き実寸

素人ですので多少誤差がございます。





【カラー】



ブラック 黒



【状態】



特に目立つ傷やシミなど無くまだまだ気持ち良くお使いいただける状態です。



【配送】



基本24時間以内に発送致します。



雨防止と衝撃防止の梱包をして発送致します！







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カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: トラディショナルウェザーウェア

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品 トラディショナルウェザーウェア 現行 キルティングコート オールレザー