『SHOTA様 GMS【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 20時 57分に出品され04月02日 20時 57分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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NIKE ナイキ フレンチテリー スポーツウェア セットアップ 新品未使用です。

大人気商品です。



値下げ不可。



品番 BV2649 BV2680

素材 綿80% ポリエステル20%

スウェット生地

定価 14080円(税込)





クラシックなスタイル、快適な着心地。

クラシックなデザインをシンプルでストリートになじむスタイルにアレンジ。普段のスタイルをワンランク上に引き上げる一着。





ナイキのメーカーサイズチャート



Sサイズ：身長155〜176 胸囲86〜91

ウエスト73〜79cm

Mサイズ：身長155〜176 胸囲91〜97

ウエスト78〜85cm

Lサイズ：身長176〜185 胸囲97〜103

ウエスト84〜91cm

XLサイズ：身長176〜185 胸囲103〜109

ウエスト90〜97cm

2XLサイズ：身長176〜185 胸囲109〜115

ウエスト96〜103cm





パーカー(日本サイズ)

S M L XL 2XL

着丈 65 66 69 71 73

身幅 51 54 57 62 64

肩幅 42 43 46 51 53

袖丈 63 63 64 65 66





パンツ(日本サイズ)

S M L XL 2XL

総丈 92 93 94 96 97

股上 27 27 27 28 29

股下 65 66 67 68 68

わたり 26 28 29 31 32

裾幅 11 12 12 12 13





NIKE

上下セット

セットアップ

ルームウェア

部屋着

ジョガーパンツ

スウェットパンツ

スポーツ

誕生日

息子

彼氏

プレゼント

92 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ SHOTA様 GMS