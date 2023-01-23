『N66★極美品★カシミヤ超えの究極繊維 ザ・ギフト・オブ・キングス ロロピアーナ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 16時 04分に出品され03月24日 16時 04分に終了予定です。即決価格は148,980円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 究極の素材を提供し続ける『Loro Piana』のオリジナルブランドから世界最上級ウールであるTHE・GIFT・OF・KINGSを使用した極上ジャケットの出品。



世界で最も細いウールによる最高級ジャケット。オーストラリアとニュージーランドのメリノシープの繊維を使用。こちらの繊維に使用されているメリノウールは生産数もごく僅かで、希少価値が非常に高く、その直径はわずか12ミクロン。カシミアは15ミクロン程度、天使のカシミアと称されるベビーカシミヤですら13.5ミクロンとザギフトオブキングスの細さは神々の繊維ビキューナ（10〜14ミクロン）に匹敵します。 上品な光沢感があり、高い透湿性と余分な熱を吸収する性質が特徴的。その最上級の心地よさは病みつき必至級です。さらには高性能ファブリックのレインシステムを搭載し、少しの水濡れにも対応可能。フロントはダブルジップにより開閉。下部にポケット。シンプルながらも細部まで拘ったデザインはロロピアーナならでは。美しく妖艶に輝くメリノウールの繊維はリッチな大人のハイエンドを提供。究極の肌触り、柔らかさ、艶やかさの三拍子が揃った稀少な繊維に羽根のような軽さも加わったウェアは圧倒的な存在感を示します。まさに珠玉の逸品。この機会にご愛用いかがでしょうか。





・素材 ／ウール





・カラー／ブルー





・サイズ／M／肩幅47 身幅54 袖丈65 着丈70





・状態／使用感はさほど感じられず全体的に綺麗な状態





・参考価格／150万円程度





・付属品／なし







※色の判断とサイズ採寸は素人によるもになります。色味や採寸値など多少の誤差はご容赦下さい。また、稀にですが説明文の仕様等や表記サイズ、実寸サイズを誤って記載している場合がございます。予め、ご了承していただき、違和感や気になる点のご質問は購入前にお願いいたします。

※リリースシーズンや参考価格等は分かる範囲での記載となります。説明文に記載が無い場合は不明といたします。

※付属品がある場合、検品はしておりません。おまけ程度にお考え下さい。

※殆どの出品物は個人の自宅保管になりますので、保管による細かな埃の付着・保管皺・微細な擦れや薄汚れ・匂い移り等がある場合がございます。店頭レベルのような完璧な状態をお求めの方や、細かな事が気になる繊細な方は購入をお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ロロピアーナ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ N66★極美品★カシミヤ超えの究極繊維

ザ・ギフト・オブ・キングス

ロロピアーナ