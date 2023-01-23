『本日限定LEVIS TROY BLANKET LINING デニムジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 10時 10分に出品され04月29日 10時 10分に終了予定です。即決価格は46,000円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品】60年代? LEVIS TROY BLANKET LINING デニムジャケット ジージャン





【商品の説明】



これからのシーズンに活躍するデニムジャケットになります。



ヴィンテージ品、1点ものになりますのでお早めにご検討ください。





サイズ



着丈 63cm



身幅 52cm





【商品の状態】

使用状況:ヴィンテージ品です。





注意事項：人気のアイテムになります。気になる方はなるべく早めにご購入ください。

この状態で発売されることは今後ないと思いますのでこの機会にぜひよろしくお願いします。











送料は私の方で負担いたしますので送料分をお気になさらずご購入ください。



画像で判断ができない場合はなんでもご質問いただきますようお願いします。



価格交渉も可能です。コメント欄よりご希望の価格をお知らせください♪



LDLINE0501fie 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 本日限定LEVIS

TROY

BLANKET

LINING

デニムジャケット