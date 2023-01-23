『アダムエロペ コマスエード ビッグシルエットシャツ ピンク M【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 00時 52分に出品され04月20日 00時 52分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

Adam et Rope アダム・エ・ロペ

【小松マテーレ】コマスエード ビッグシルエットシャツ / イージーケア / 3シーズン着用可能 / ユニセックス



【カラー】

ピンク



【素材】

コマスエード



【サイズ】



サイズ ・・・M

平置きでの寸法

着丈 ・・・約81cm

肩幅 ・・・約52cm

身幅 ・・・約65cm

袖丈 ・・・約58cm





参考価格：14,960円



発売時期：2023年12月



2024-A-GMG04020



【状態】

試着程度です。

特に目立った傷、汚れはありません。



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ご購入前にプロフィールもご一読をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アダムエロペ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ アダムエロペ コマスエード

ビッグシルエットシャツ ピンク M