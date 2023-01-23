『90s RRL denim jacket three star USA【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 07時 30分に出品され03月20日 07時 30分に終了予定です。即決価格は11,850円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆90年代 ダブルアール 三つ星 USA製

襟コーズのデニムジャケット



色残りのある個体で

身幅広めのボックスシルエットです。

アメリカ製



◆カラー : インディゴ/ブルー



◆コンディション

通常の使用感あります。

画像の通りややダメージと汚れは見られますが

着用に支障が出る大きなダメージはありません。





サイズ表記 : L

（約）

着丈 : 62cm

身幅 : 64cm

肩幅 : 56.5cm

袖丈 : 62cm





・小さな汚れやスレ、見落としがあるかもしれません。

・神経質な方はご購入をお控え下さい。



◆ペット、喫煙者なし。

◆質問など、お気軽にどうぞ。



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#USA製 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ダブルアールエル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

RRL

denim

jacket

three

star

USA