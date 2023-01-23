『Simply Complicated NOMAD MINI BAG【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 00時 25分に出品され03月27日 00時 25分に終了予定です。即決価格は17,550円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 公式オンラインにて購入致しました。



多少の薄い汚れなどございます。

写真で載せてあるのですが分かりづらいところなどございましたらコメント下さい。画像追加いたします。



とても使い勝手が良く、白色は2次流通でもあまりみかけはいレアものかと思います。



金欠の為泣く泣く、出品致しております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Simply

Complicated

NOMAD

MINI

BAG