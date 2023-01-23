『SeeByChloé クロエ レッド ポンチョ ケープコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 01時 56分に出品され03月18日 01時 56分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SeeByChloé クロエ レッド ポンチョ ケープコート

サイズ34



左肩後ろと右胸にほつれがあります（画像ご確認ください）

ボタン擦れています（画像ご確認ください）



銀座SIX店にて購入



⭐︎コメント無しの購入OKです







【ブランドの魅力】

SeeByChloéは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られるブランドです。このポンチョ・ケープコートは、ブランドの特徴を活かしたスタイリッシュな一着です。



【デザインと機能性】

ワインレッドの色合いが特徴的で、ボタンが2つ付いています。シンプルながらも存在感のあるデザインで、様々なコーディネートに合わせやすいです。



【着こなしの幅】

このポンチョ・ケープコートは、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。秋冬のコーディネートにぴったりのアイテムです。



- ブランド: SeeByChloé

- 色: ワインレッド

- スタイル: ポンチョ・ケープコート

- ボタンの数: 2

- 後ろのデザイン: シンプル

- タグ: SeeByChloé 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: シーバイクロエ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ SeeByChloé

クロエ

レッド

ポンチョ

ケープコート